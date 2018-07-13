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اليوم صور.. انطلاق المهرجان الأول للزى البدوى والحفاظ على التراث بمطروح

الجمعة، 13 يوليه 2018 12:33 ص
اليوم صور.. انطلاق المهرجان الأول للزى البدوى والحفاظ على التراث بمطروح انطلاق المهرجان الأول للزى البدوى والحفاظ على التراث بمطروح
مطروح – حسن مشالي
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ينظم عدد من المهتمين بالتراث البدوى فى مطروح والحفاظ عليه من الاندثار، اليوم الجمعة،  "المهرجان الأول للزى البدوى والحفاظ على التراث بمطروح" بالقرية البدوية بمنطقة وادى الرمل عند الكيلو 7 على طريق السلوم، ويتضمن المهرجان فقرات ثقافى و فنية تراثية.

وأكد فرج منصور الجبيهي أحد القائمين على المهرجان، أنه سيتم تنظيم مسابقة وجوائز قيمة لأجمل زى تقليدى، وأجمل طفل وأجمل طفلة وأجمل فارس، ويتخلل المهرجان فقرات فروسية و تراثية فنية لفرقة الفنون الشعبية البدوية والسيوية والشعر البدوى، إلى جانب تناول الشاي الأخضر والأحمر والقهوة العربية والمأكولات البدوية، وحضور ضيوف مطروح و المصطافين والأجانب في القرية البدوية، المقامة على التراث البدوي وتجمع داخلها كل مقومات الحياة البدوية الفطرية والبدائية، بشكل جمالى، إلى جانب الحيوانات والطيور البرية والصحراوية التى تشتهر بها مطروح.

وأشار " الجبيهى" إلى أن لمهرجان يهدف إلى إحياء التراث البدوي العربي القديم قبل أن يندثر، وسيتم تنظيم سباقات للخيول، وأمسيات شعرية لكبار شعراء مطروح، وذلك في نجع الشيخ زايد بالقرية البدوية.

انطلاق المهرجان الأول للزي البدوي والحفاظ على التراث بمطروح (2)
القرية البدوية التراثية بمطروح

 

انطلاق المهرجان الأول للزي البدوي والحفاظ على التراث بمطروح (3)
أجواء صحراوية وبدوية داخل القرية البدوية بمطروح

 

انطلاق المهرجان الأول للزي البدوي والحفاظ على التراث بمطروح (4)
جمال وخيام على الطراز البدوى استعدادا لمهرجات تراث مطروح

 

انطلاق المهرجان الأول للزي البدوي والحفاظ على التراث بمطروح (5)
القرية البدوية بمطروح تضم حيوانات وطيور صحراوية

 

انطلاق المهرجان الأول للزي البدوي والحفاظ على التراث بمطروح (6)
مراجعة الاستعدادات قبل انطلاق مهرجان الزى والتراث البدوى

 

انطلاق المهرجان الأول للزي البدوي والحفاظ على التراث بمطروح (9)
تنظيم المهرجان الأول للزى البدوى والحفاظ على التراث بمطروح

 

انطلاق المهرجان الأول للزي البدوي والحفاظ على التراث بمطروح (7)
أجواء بدوية وصحراوية داخل القرية البدوية بمطروح

 

انطلاق المهرجان الأول للزي البدوي والحفاظ على التراث بمطروح (8)
استخدام وسائل المواصلات البدائية داخل القرية البدوية بمطروح

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