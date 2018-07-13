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السياحة: بدء سفر لجان الوزارة إلى السعودية لمعاينة وتوثيق عقود سكن الحجاج

الجمعة، 13 يوليه 2018 04:07 م
السياحة: بدء سفر لجان الوزارة إلى السعودية لمعاينة وتوثيق عقود سكن الحجاج حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
أ ش أ
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قال مجدي شلبى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة، إن لجان الوزارة بدأت فى السفر للأراضى المقدسة، اليوم الجمعة؛ للقيام بمعاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن.


وأشار مجدى شلبى، في بيان، إلى أنه سيكون على تواصل مستمر مع أعضاء البعثة على مدار الساعة، موضحا أن الدور الرقابى للوزارة يستمر على جميع مراحل تنفيذ موسم الحج بدءًا من وضع الضوابط اللازمة مرورا بمعاينة أماكن إقامة الحجاج، والمتابعة المستمرة من خلال لجان الوزارة طوال الموسم منذ سفر الحاج وحتى عودته بسلام إلى أرض الوطن.


وأوضح أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وجهت بضرورة التأكد من التزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج بالضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج للموسم الحالى 1439هـ الصادرة من الوزارة، والتى من بينها الالتزام بالمسافة المحددة للبعد عن الحرم المكى، بالإضافة إلى رفض المساكن التى تقع عند المطالع الحادة حرصا على راحة وسلامة الحجاج المصريين خاصة من كبار السن.


وأضاف رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الوزارة تقوم حاليا بإنهاء إجراءات سفر مندوبي الشركات السياحية لإنهاء التعاقد مع الفنادق بكل من مكة والمدينة، بالإضافة إلى مؤسسة الطوافة السعودية وذلك تمهيدا لتوثيقها، مطالبا الشركات السياحية بسرعة إنهاء إجراءات التوثيق، والالتزام بالمواعيد المقررة في هذا الشأن.


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