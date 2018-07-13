"الزراعة": تصدير 2130 شتلة فاكهة إلى 5 دول عربية خلال 30 يومًا

كشف تقرير لوزارة الزراعة، موافقة الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، على تصدير 2130 شتلة فاكهة إلى دول الكويت والإمارات والسعودية والمغرب والأردن خلال الفترة من الأول من يونيو الماضى حتى 30 يونيو، تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، موضحًا أن مصر من الدول الرائدة فى تصدير الشتلات وفقًا للمواصفات القياسية العالمية.

وقال تقرير الحاصلات الزراعية، إن جميع الشتلات المصدرة معقمة فى المشتل، وتحت إشراف الوزارة، وأن تنطبق جميع المواصفات العالمية على جميع الشتلات المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة.