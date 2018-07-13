التضخم فى تركيا.. الثوم بــ60 جنيها مصريا والعنب بـ600

كتب: هانى محمد

بدأت معدلات التضخم المرتفعة فى تركيا تنعكس على أسعار المواد الأساسية للمستهلك متمثلة فى ارتفاع جنونى لأسعار المواد الغذائية الأساسية، إذ ارتفع سعر الكيلو الواحد من الثوم الجاف فى الأسواق من 7 ليرات تركية إلى 16 ليرة، وبلغ سعر كليو الثوم الواحد 16 ليرة تركية، أى ما يعادل 60 جنيها مصريا.

وحسب قائمة الأسعار المعلنة من قبل بلدية إسطنبول، التى نشرتها صحيفة زمان التركية، وصل سعر كليو الثوم الجاف إلى 7 ليرات تركية فى سوق الجملة، بينما يتراوح سعره فى المتاجر بين 16-18 ليرة للكيلو الواحد، ووصل سعر الثوم المستورد لـ20 ليرة تركية.

كما انعكس سعر صرف الدولار المرتفع بشراسة أمام الليرة التركية على الفواكه المستوردة، إذ وصل سعر كيلو العنب الإفرنجى إلى 160 ليرة تركية أى ما يعادل 600 جنيه مصرى، ووصل سعر تفاح غرينى سميث المستورد من دولة شيلى إلى 200 ليرة تركية للكيلو الواحد، بعد أن كان سعره 140 ليرة تركية خلال العام الماضى.