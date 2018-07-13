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الأحد.. جامعة عين شمس تبدأ إجراء المسح الطبى لمرض "فيروس سى"

الجمعة، 13 يوليه 2018 07:00 ص
الأحد.. جامعة عين شمس تبدأ إجراء المسح الطبى لمرض "فيروس سى" عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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تبدأ وحدة علاج الفيروسات الكبدية بجامعة عين شمس، سحب عينات تحليل فيروس (سي) بمختلف كليات ومعاهد الجامعة، وذلك اعتبارًا من الأحد 15 يوليو الجارى حتى الخميس 30 من أغسطس.

ومن المقرر أن يتم توقيع المسح الطبى داخل الإدارات الطبية لكل كلية ومعهد وفقًا للجداول المعلنة.

وكانت الجامعة انتهت من سحب عينات جميع أعضاء الجهاز الإدارى والتى استمرت فى الفترة من 6 يونيو الماضى حتى أول أمس الأربعاء 11 من يوليو الجارى.

ويأتى اهتمام جامعة عين شمس بإجراء المسح الطبى لجميع أعضائها، تماشيًا مع توجه الدولة بالقضاء على مرض فيروس سى قبل عام 2020، لتكون بذلك مصر خالية من فيروس سى.

 


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عبد الوهاب عزت




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