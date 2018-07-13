video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 01:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"اتحاد الجمعيات" يستعرض دور منظمات العمل الأهلى فى حماية المستهلك.. الأحد

الجمعة، 13 يوليه 2018 12:00 ص
"اتحاد الجمعيات" يستعرض دور منظمات العمل الأهلى فى حماية المستهلك.. الأحد راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

يعقد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعاون مع الجمعية المصرية للدراسات التعاونية والإدارية، يوم الأحد المقبل مؤتمرًا صحفيًا، تحت عنوان "دور منظمات العمل الأهلى فى حماية المستهلك.. دعم أسر الشهداء والمصابين"، وذلك بحضور كل من اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور طلعت عبد القوى رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور حسن راتب رئيس الجمعية المصرية للدراسات التعاونية والإدارية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن محاور عمل الجهاز حاليًا تتضمن 3 محاور هى التوعية والرقابة والحماية وأنه تم التنسيق مع شركات المحمول لبث رسائل للمواطنين المستخدمين للتليفونات المحمول والذى يقرب عددهم ما يقرب من 100 مليون مستخدم للمحمول بهدف رفع توعيتهم بحقوقهم وبكيفية التواصل مع الجهاز بالإضافة إلى أنه سيتم التنسيق مع الجامعات والمدارس والمؤسسات لرفع الوعى المجتمعى بمنظومة حماية المستهلك بالتوازى مع تكثيف الرقابة وتفعيل دورها فى الأسواق للتأكد من توفير منتجات جيدة وكذلك العمل على رفع لدى المواطن بحقوقه وكذلك معرفة التجارب واجباته من أجل ضمان حقوق الجميع، كما أنه تم بدء إنشاء إدارة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وأنه حالة عدم استطاعة شخص مريض الذهاب للجهاز لبحث الشكاوى الخاصة به، فمن الممكن أن يتم إرسال موظف إلى منزله للعمل على حل شكواه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إشادة دولية بكلمة "راضى عبد المعطى" فى مؤتمر خبراء حماية المستهلك بجنيف

اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد لـ"اليوم السابع": الرئيس السيسى مهموم بكل ما يهم المواطن والجهاز محامى الغلابة بمصر.. وزير التموين يسابق الزمن لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية

تفاصيل تعيين رئيس جديد لـ"حماية المستهلك".. وزير التموين أصدر قراره قبل صدور قانون الجهاز.. المجلس السابق انتهت مدته.. وراضى عبد المعطى: توجهات من القيادة السياسية بإيجاد آليات غير تقليدية لحماية المستهلكين

اتحاد الجمعيات

منظمات العمل الأهلى

حماية المستهلك




لا تفوتك
"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة