"اتحاد الجمعيات" يستعرض دور منظمات العمل الأهلى فى حماية المستهلك.. الأحد

يعقد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعاون مع الجمعية المصرية للدراسات التعاونية والإدارية، يوم الأحد المقبل مؤتمرًا صحفيًا، تحت عنوان "دور منظمات العمل الأهلى فى حماية المستهلك.. دعم أسر الشهداء والمصابين"، وذلك بحضور كل من اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور طلعت عبد القوى رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور حسن راتب رئيس الجمعية المصرية للدراسات التعاونية والإدارية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن محاور عمل الجهاز حاليًا تتضمن 3 محاور هى التوعية والرقابة والحماية وأنه تم التنسيق مع شركات المحمول لبث رسائل للمواطنين المستخدمين للتليفونات المحمول والذى يقرب عددهم ما يقرب من 100 مليون مستخدم للمحمول بهدف رفع توعيتهم بحقوقهم وبكيفية التواصل مع الجهاز بالإضافة إلى أنه سيتم التنسيق مع الجامعات والمدارس والمؤسسات لرفع الوعى المجتمعى بمنظومة حماية المستهلك بالتوازى مع تكثيف الرقابة وتفعيل دورها فى الأسواق للتأكد من توفير منتجات جيدة وكذلك العمل على رفع لدى المواطن بحقوقه وكذلك معرفة التجارب واجباته من أجل ضمان حقوق الجميع، كما أنه تم بدء إنشاء إدارة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وأنه حالة عدم استطاعة شخص مريض الذهاب للجهاز لبحث الشكاوى الخاصة به، فمن الممكن أن يتم إرسال موظف إلى منزله للعمل على حل شكواه.