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نتنياهو: لا نعارض استقرار نظام الأسد.. ولكننا سنحمى حدودنا

الخميس، 12 يوليه 2018 04:37 م
نتنياهو: لا نعارض استقرار نظام الأسد.. ولكننا سنحمى حدودنا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
كتب: أحمد علوى
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قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، أكد أن بلاده لا تعارض استقرار نظام الرئيس السورى بشار الأسد فى سوريا، لكنها ستعمل على حماية حدودها، حتى لو كان هذا سيكون ضد الجيش السورى،  كما فعلت خلال سنوات مضت.

ونقلت وسائل الإعلام الفلسطينية عن نتنياهو قوله: "لم تكن لدينا مشكلة مع أنظمة الأسد (فترة الرئيس السابق حافظ الأسد، والحالى بشار الأسد). على مدار أربعين عاما لم تطلق رصاصة واحدة فى هضبة الجولان".

وقال نتنياهو: "لقد حددت سياسة واضحة، هى أنه لا نتدخل ولن نتدخل، وهذا لن يتغير، وما يقلقنا هو داعش وحزب الله، وماهية الموضوع هى الحفاظ على حرية عملنا ضد أى جهة ستعمل ضدنا والأمر الثانى هو إبعاد الإيرانيين من سوريا.

 

 


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