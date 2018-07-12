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فلسطين ترحب بتصويت أيرلندا لصالح قانون يحظر التعامل مع المستوطنات

الخميس، 12 يوليه 2018 12:58 م
فلسطين ترحب بتصويت أيرلندا لصالح قانون يحظر التعامل مع المستوطنات الرئيس الفلسطينى محمود عباس
رام الله (أ ش أ)
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رحب المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية، يوسف المحمود، اليوم الخميس، بتصويت مجلس الشيوخ الأيرلندى، لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أويساعد على استيراد أويبيع بضائع أويقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأكد المحمود - فى بيان اليوم الخميس، على أهمية هذه الخطوة كونها تؤكد حقيقة الانحياز الفطرى الإنسانى إلى الحق ونبذ الظلم والباطل، واصفا تصويت مجلس الشيوخ الأيرلندى على القانون، بالشجاع والجريء، مشيرا إلى أن دولا كثيرة فضلت سلوك نهج المواربة والنفاق السياسي، وأخرى أدارت الظهر لمثل هذه القوانين، تحت ضغط الخوف والتبعية.

ودعا دول الاتحاد الأوروبى ودول العالم إلى تغليب الحقيقة والمجاهرة بالتمسك بالحق من أجل هزيمة الباطل، بما يعنيه ذلك من إقامة السلام العادل والدائم ونشر الأمن وإنهاء الظلم والإرهاب أينما وجد فى العالم، وإزالة آخر احتلال فى التاريخ عن فلسطين.

وشدد المحمود على أن التصويت لصالح القانون يحمل رسالة ذات بعد عالمى موجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي، بأن عليه أن يتحمل نتائج اقترافه الجرائم والفظائع بحق الشعب الفلسطينى.

وكان مجلس الشيوخ الأيرلندي، صوت مساء أمس الأربعاء، لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة، كما يعاقب مشروع القانون كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.

ويتضمن مشروع القانون أخذ الإجراءات البرلمانية والقانونية اللازمة فى حال عدم الالتزام بقرارات وتوصيات مجلس الشيوخ الأيرلندي، وصوت لصالح القانون الذى تقدمت به السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك، 25 عضوا فيما عارضه 20.

من ناحية أخرى أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أن جلسة مجلس الأمن المقبلة فى الرابع والعشرين من الشهر الجارى ستناقش التطورات الأخيرة واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة وقطاع غزة، بالإضافة إلى بحث تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وقال منصور - فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الخميس - إنه تم إيصال رسائل متطابقة لمجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاقتحامات والإجراءات غير القانونية التى تقوم بها قوات الاحتلال فى الخان الأحمر والأماكن المجاورة له"، مضيفا أن الرسائل دعت المجتمع الدولى إلى ضمان احترام مبادئ القانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان وحماية الأطفال والسكّان فى مناطق النزاعات المسلحة".

فى سياق متصل، طالب منصور خلال مشاركته فى جلسة مفتوحة لمجلس الأمن حول انتهاكات حقوق الأطفال فى مناطق النزاعات المسلحة برئاسة رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين بضرورة حماية الأطفال فى الأراضى الفلسطينية وتحديدا فى منطقة الخان الأحمر والتجمعات البدوية المحيطة به والتى تتعرض للتهجير والتشريد والحصار، داعيا الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل إلى وقف كافة الأعمال غير الإنسانية بحق الشعب الفلسطينى.


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