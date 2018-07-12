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فرد أمن خاص وراء سرقة 19جهاز لاب توب من شركة اتصالات بالقرية الذكية

الخميس، 12 يوليه 2018 03:08 م
فرد أمن خاص وراء سرقة 19جهاز لاب توب من شركة اتصالات بالقرية الذكية المتهم
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على فرد أمن خاص، لاتهامه بسرقة 19 جهاز لاب توب من إحدى شركات الإتصالات الكائنة بالقرية الذكية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد خالد كامل مأمور مركز شرطة كرداسة بلاغا من مدير الشئون القانونية بإحدى شركات الاتصالات الكائنة بالقرية الذكية، يفيد اكتشافه سرقة 19 جهاز حاسب آلى "لاب توب" من أحد المبانى التابع للشركة محل عمله.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم غسلام سمير رئيس مباحث كرداسة، أن وراء ارتكاب الواقعة، "حازم .ع .م" فرد أمن سابق بالشركة.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية، وذلك لعلمه بمداخل ومخارج الشركة حيث استأجر سيارة وتوجه لمبنى الشركة واستولى على المسروقات وفر هارباً .

وأضاف بتصريفه للمسروقات لدى عميله "محمود .ع .م" عامل، فتم ضبطه وبحوزته المسروقات "19 جهاز لاب توب" ، وأقر الأخير بعلمه أنها متحصلات واقعة السرقة، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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