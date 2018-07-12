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الخميس، 12 يوليه 2018 04:53 م
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صور.. بدء خطة تطهير شبكات الصرف الصحى بمدينة ومركز القرنة

الخميس، 12 يوليه 2018 03:06 م
صور.. بدء خطة تطهير شبكات الصرف الصحى بمدينة ومركز القرنة بدء خطة تطهير شبكات الصرف الصحى بمدينة ومركز القرنة
الأقصر – أحمد مرعى
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بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، برئاسة اللواء محمد يحيى، الخطة الدورية لتطهير شبكات الصرف الصحى بمدينة ومركز القرنة، وذلك تحت إشراف المهندس مصطفى محمد أحمد مدير عام إدارة القرنة.

وقالت الشركة – فى بيان صحفى – أنه قام فريق التطهير وفنيين شبكة صرف القرنة بأعمال الصيانة وتطهير الشبكات والبيارة الرئيسية بمحطة صرف صحى الرواجح، وتم إزالة الرواسب العالقة بها بجهد واتقان، وذلك لحسن سير العمل وانتظامه، حيث تهدف الخطة لضمان تجنب حدوث أى إختناقات أو أعطال بشبكات الصرف الصحى، والتى قد تؤدى لحدوث كسور أو انفجار ببعض الخطوط بشكل غير متوقع نظراً لكثرة استهلاك المياه حالياً.

وناشدت الشركة فى هذا الصدد المواطنين توخى الحرص فى التعامل مع شبكات الصرف الصحى، وعدم إلقاء المخلفات بها حرصاً على مصلحتهم لما تمثله من خطوره فى حال إنسدادها، وطالبت بسرعة الإبلاغ لغرفة عمليات الخط الساخن 125 فى حال وجود طارئ أو أعطال أو مشاهدة محاولة سرقة لمطابق أو أغطية الصرف الصحى.

 

بدء خطة تطهير شبكات الصرف الصحى بمدينة ومركز القرنة
بدء خطة تطهير شبكات الصرف الصحى بمدينة ومركز القرنة

 

العمال والفنيين داخل شبكات الصرف خلال تطهيرها من الرواسب
العمال والفنيين داخل شبكات الصرف خلال تطهيرها من الرواسب

 

جانب من اعمال خطة تطهير شبكات الصرف الصحي بالقرنة
جانب من أعمال خطة تطهير شبكات الصرف الصحي بالقرنة

 


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