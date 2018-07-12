صور.. الشرطة الكندية تعزز وجودها فى تورونتو بعد تهديد غير محدد

(رويترز)

قالت الشرطة إنها عززت وجودها فى تورونتو اليوم الخميس بسبب "خطر محتمل على السلامة" لم تحدده فى أكبر مدينة كندية، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وكان تعزيز الإجراءات الأمنية، بما فى ذلك نشر فرق للاستجابة الطارئة، واضحا فى المواقع السياحية مثل برج سي.إن وحوض قريب للأحياء المائية فى وسط تورونتو.

وقالت شرطة المدينة إن زيادة الوجود الأمنى جاء بسبب "معلومة غير مؤكدة" تتعلق بمنطقة تورونتو الكبرى.

وفى أبريل، دهس رجل بسيارة فان المارة على رصيف للمشاة فى تورونتو فقتل عشرة أشخاص فى أكبر حادث قتل جماعى تشهده كندا منذ عقود، وسيجرى تعزيز الأمن أيضا فى ضواحى تورونتو.



انتشار الشرطة الكندية



انتشار الشرطة في تورنيدو