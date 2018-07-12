رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق بين وزارة الاستثمار والصندوق الكويتى للتنمية

كتبت هند مختار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء اليوم الخميس، مراسم توقيع اتفاق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 50 مليون دينار كويتى، فى إطار برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء.

وقام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعبد الوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، بحضور المهندسة راندا المنشاوى نائب وزير الإسكان لشئون المرافق.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروع يأتى فى إطار تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، والذى يشغل أولوية متقدمة لدى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتقوم بتنفيذ هذا المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز منظومة إدارة الموارد المائية المتاحة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، وتقليل المهدر منها، بهدف استخدامها فى زيادة الرقعة الزراعية بمصر بصفة عامة، وشبه جزيرة سيناء بصفة خاصة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن المشروع أحد أهم المشروعات التى سيكون لها آثار بيئية إيجابية مستدامة، حيث سينتج عنه زيادة بحوالى 1.8 مليار متر مكعب سنويا من المياه المعالجة التى يمكن الاستفادة منها فى الاستصلاح الزراعى، وزيادة رقعة المساحات المزروعة، وتحسين الوضع البيئى لبحيرة المنزلة عن طريق تقليل التلوث الناتج عن صرف حوالى 5 ملايين م3/اليوم من المياه الملوثة مباشرة من خلال مصرف بحر البقر على البحيرة.

وأوضحت الوزيرة، أن التوقيع اليوم يأتى فى إطار حزمة تمويلية من كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، حيث تبلغ مساهمة الصناديق العربية فى تمويل المشروع نحو 70 مليون دينار كويتى.

ومن جانبها، أشارت المهندسة راندا المنشاوى نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، أن المشروع يتضمن إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين م3/يوم، يتم الاستفادة منها فى استصلاح وزراعة حوالى 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حالياً بمنطقتى سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل إجمالى الأراضى المزروعة إلى 400 ألف فدان، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (إنتاج زراعى وحيوانى وصناعى).

وأضافت "المنشاوى"، أن المشروع يسهم فى ايجاد فرص عمل جديدة تصل إلى حوالى 40 ألف فرصة عمل، ما بين عمالة دائمة فى قطاع الزراعة والتصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى، وإدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الأنفاق والمجارى المائية، بالإضافة إلى عمالة مؤقتة فى أعمال التشييد والبناء وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال منشآت الرى ومحطات الرفع ومجال استصلاح الأراضى والأعمال المدنية المرتبطة به.

ومن جانبه، أكد مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، تطلع الصندوق لزيادة التعاون مع مصر، لاسيما فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وفى مقدمتها مشروع تنمية سيناء، مؤكدًا أن هذا المشروع أحد أهم المشروعات التى تخدم موضوع الرى والتنمية الزراعية، والصندوق على استعداد لتقديم المساندة لأى دور تنموى تقوم به الدولة المصرية.