خطة وزارة الصحة لفحص 45 مليون مواطن من فيروس سى × 5 معلومات

كتب وليد عبد السلام

تسعى وزارة الصحة والسكان إلى التخلص من انتشار على فيروس سى بين المصريين من خلال منظومة متكاملة للكشف عن الفيروس بين 45 مليون مواطن.

"اليوم السابع" يستعرض تحليلا معلوماتيا حول خطة الصحة للكشف عن فيروس سى بالجمهورية.

1- تستهدف المنظومة خفض معدل انتشار فيروس سى

2- عمل مسح شامل لأكثر من 45 مليون مواطن بالجمهورية للكشف عن الفيروس

3- توفير العلاج بالمجان للمصابين المكتشفين مع إنهاء أى قوائم للانتظار

4- توفير 5 مليارات و600 مليون لتوفير الكواشف والعلاج للمرضى

5- تم علاج 2,150,000 مواطن بنسبة 5 % من إجمالى المفحوصين