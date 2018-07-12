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الخميس، 12 يوليه 2018 04:57 م
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جون كاسن: مصر وبريطانيا يواجهون نفس التحديات فى الأمن البحرى ومكافحة الإرهاب

الخميس، 12 يوليه 2018 03:11 م
جون كاسن: مصر وبريطانيا يواجهون نفس التحديات فى الأمن البحرى ومكافحة الإرهاب السفير البريطانى جون كاسن
كتبت نورهان حسن
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نشرت الصفحة الرسمية للسفير البريطانى فى القاهرة جون كاسن على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة من  زيارة السفينة HMS ARGYLLلمصر.

وعلق عليها "كاسن" قائلا: :"مصر وبريطانيا بيواجهوا نفس التحديات فى الأمن البحرى ومكافحة الإرهاب ووقوفنا جنب بعض يقوينا فى التصدى للشر، زيارة السفينة HMS ARGYLL هى خطوة فى سلسلة من التعاون رفيع المستوى بين البلدين".

وعلى جانب أخر وجه السفير البريطانى الشكر للمنتخب الإنجليزى على مباراة أمس أمام كرواتيا، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين على ملعب "لوجنيكى"، فى نصف نهائى كأس العالم 2018 والمقام حاليا فى روسيا.

وكتب "كاسن" فى تغريدة اخرى :"شكرا انجلترا عشنا لحظات حلوة ماشوفناهاش من سنة ٩٠ واسعدتو ملايين البريطانيين. برافو كرواتيا كنتوا هايلين . بالتوفيق فى ماتش النهائى".

 

 


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