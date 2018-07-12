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الخميس، 12 يوليه 2018 04:52 م
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تحرير 101 محضر تموينى متنوع خلال حملة مكبرة بأسواق دمياط

الخميس، 12 يوليه 2018 03:42 م
تحرير 101 محضر تموينى متنوع خلال حملة مكبرة بأسواق دمياط حملة تموينية - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عدة حملات مكثفة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز لضبط الأسعار.

أسفرت الحملات عن تحرير 29 محضرا للمخابز نقص أوزان وعدم وجود سجل كما أسفر المرور على الأسواق عن تحرير عدد 63 محضرا عدم إعلان وعدم وجود شهادات  صحية وعدد 9 محاضر للمواد البترولية.

ليصبح إجمالى المحاضر 101 محضر خلال أسبوع مع استمرار عمل المجموعات لمتابعة المخابز والأسواق ومحطات الوقود والبدالين التموينيين.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بتكثيف المرور على الأسواق والمخابز.

 

 
 
 

 


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