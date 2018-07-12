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الخميس، 12 يوليه 2018 06:01 م
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المرور: تنفيذ أعمال تحويل خط مياه بميدان هليوبليس فى مصر الجديدة لمدة 4 أيام

الخميس، 12 يوليه 2018 04:19 م
المرور: تنفيذ أعمال تحويل خط مياه بميدان هليوبليس فى مصر الجديدة لمدة 4 أيام تحويلات مرورية بالطرق-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تشرف اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، على أعمال تحويل مرافق متعارضة مع المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق لمدة 4 أيام، بعدما حصلت على تصريح تنفيذ تغيير خط مياه قطره 500 مم بميدان هليوبليس بشارع المتتزة أمام مستشفى هليوبليس فى الاتجاهين بطول 4 أمتار لكل اتجاه و قطع شارع الحجاز أمام كنيسة العذراء " و ستكون الأعمال ليلا فقط وعلى ثلاث مراحل.
 
و ستكون المرحلة اﻷولى بتنفيذ قطع عرضى شارع عبد العزيز فهمى للقادم من ميدان سانت فاتيما اتجاه هليوبليس لمدة يومان بدءا من 12.5 ليل الجمعة حتى 6 صباحا، و كذلك الأمر من 12 ليلا حتى 6 صباحا يوم السبت. 
 
و ستكون المرحلة الثانية تنفيذ قطع عرضى شارع المنتزة للقادم من شارع محمد شفيق حتى ميدان هليوبليس و ستكون الأعمال من 12.5 ليلا الجمعة حتى 6 صباحا ذات اليوم 20/7/2018  
 
كما سيتم تنفيذ أعمال بالمرحلة الثالثة تشمل تنفيذ اعمال لحام و ربط مواسير بشارع عبد العزيز فهمى حتى شارع المنتزة أعلى الرصيف بدء من الساعة 12.5 ليل الجمعة حتى 6 صباحا السبت 21/7/2018 
 
وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات لمواجهة اية كثافات مرورية متوقعة بالتنسيق مع وكيل الادارة لقطاع الشرق مع وضع المساعدات الفنية والاقماع والاضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

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