"القابضة للكهرباء" تصدر تعليمات بوقف تحصيل "تأمين الاستهلاك" بالإسكندرية

كتبت رحمة رمضان

فى استجابة سريعة من الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقى، لشكاوى عدد كبير من أهالى محافظة الإسكندرية بعد تحصيل 6 جنيهات ونصف والتى كان من المقرر أن تستمر لمدة 10 أشهر، وهى أقساط قيمة تأمين الاستهلاك، وجه رئيس القابضة للكهرباء بوقف تحصيل هذه الأقساط.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أصدر تعليمات للممهندس حمدى عكاشة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بوقف تحصيل الأقساط الخاصة بتأمين الاستهلاك من المشتركين التابعين للشركة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد نشر خبر تحصيل قيمة تأمين الاستهلاك بموقع اليوم السابع، تلقت الشركة القابضة عددا كبيرا من الشكاوى من أهالى محافظة الأسكندرية وتضررهم من هذه الأقساط نتيجة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ، لافتاً إلى أن قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر جاء استجابة لشكاوى المواطنين.

و أشار المصدر، إلى أن اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء تسمح بتحصيل قيمة تأمين الأستهلاك خاصة بعد رفعها من 10 جنيهات إلى 70 جنيها بعد 20 عاما بدون زيادة، وهو تأمين يسترده المشتركة بعد إنهاء التعاقد و تسليم العداد لشركة توزيع الكهرباء التابع لها.

من جانبه، أكد المهندس حمدى عكاشة، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم إعادة الأقساط الخاصة بتأمين الأستهلاك التى تم تحصيلها من بعض المشتركين بشركة الإسكندرية ووضعها فى رصيد المشترك وخصمها من قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، بناء على تعليمات المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأوضح عكاشة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أن قيمة التأمين على الاستهلاك تم تحصيلها من عدد محدود من المشتركين، لافتا أن عدد المشتركين بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء 2 مليون 700 ألف مشترك منهم 800 ألف مشترك لديهم عدادات مسبوقة الدفع.

وأشار عكاشة إلى أن هذه القيمة تم تحديدها من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مشيرا إلى أن قرار التراجع عن تحصيل باقى أقساط تأمين الاستهلاك وإعادة ما تم تحصيله للمشتركين هو مراعاة للظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطنون وحرص قطاع الأخبار على عدم تحميل المواطنين أى أعباء اقتصادية.

كانت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، بدأت فى تحصيل قيمة تأمين الاستهلاك من خلال تقسيطها على فاتورة الاستهلاك الخاصة بشهر يونيو ولمدة 10 أشهر بواقع 6 جنيهات ونصف شهرياً، وهو تأمين يقوم المشترك باسترداده عند إنهاء التعاقد.