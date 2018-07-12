video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 يوليه 2018 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

العاشر على الثانوية العامة أدبى: لم أتوقع أن أكون ضمن الأوائل

الخميس، 12 يوليه 2018 02:34 م
العاشر على الثانوية العامة أدبى: لم أتوقع أن أكون ضمن الأوائل مريم محمد مصطفى، الحاصلة على المركز العاشر شعبة"أدبى"
كتب محمد محسوب
إضافة تعليق

أكدت الطالبة مريم محمد مصطفى، الحاصلة على المركز العاشر شعبة "أدبى" بالثانوية العامة، أنها لم تتوقع أن تكون من أوائل الثانوية العامة، موضحة أنها علمت بذلك من خلال المؤتمر الذى نظمته الوزارة للإعلان عن أسماء الأوائل.

وأضافت الطالبة  لـ"اليوم السابع"، أنها كانت تقضى أغلب فترات يومها بين المذاكرة متابعة "وقتى كان مقسم ما بين المذاكرة والدروس، وكنت باجى من الدرس على مراجعة اللى خدته".

وأكدت، أن اللغة الإنجليزية كانت أصعب مادة التى تجد صعوبة فى مذاكرتها، مشيرة إلى أن أسرتها وفرت الجو المناسب لها الذى يساعدها على التفوق، مشيرة إلى أنها تتمنى اللحاق بكلية الألسن، وبالتحديد أقسام كورى أو يابانى أو روسى.

من جانبها قالت والدة الطالبة، أن أول شئ ركزت عليه هو توفير جو هادئ لها، مضيفة" شيلنا التلفزيون من الصالة علشان الدوشة وتعرف تركز، وكنت بعمل مكالماتى فى غرفتى علشان الصوت"، مضيفة أنها تعمل كمعلمة وكانت تساعد نجلتها وتبسط لها الدروس التى تتلقاها.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ندى ونادين أوائل الثانوية العامة "دمج تعليمى": توقعنا أن نكون من الأوائل

رئيس جامعة المنوفية يهنىء أوائل الثانوية العامة

الأول مكرر علمى: جيرانى أبلغونى بوجود اسمى ضمن الأوائل

الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة

ثانوية عامة 2018

نتيجة الثانوية اليوم

اوائل الثانوية العامة




لا تفوتك
"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة