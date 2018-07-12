"الصحة" تضبط بعض المستحضرات المحتوية على مادة valsartan لخطورتها

كتب وليد عبد السلام

أصدرت الإدارة المركزية لشؤن الصيدلة بوزارة الصحة، منشورا رقم 51 لسنة 2018 بضبط وتحريز ما قد يوجد بالأسواق المحلية من الأصناف المحتوية على مادة valsartan لخطورتها على الصحة العامة.