الرئيسية تقارير مصرية "الصحة" تضبط بعض المستحضرات المحتوية على مادة valsartan لخطورتها الخميس، 12 يوليه 2018 06:56 م د. هالة زايد وزيرة الصحة كتب وليد عبد السلام إضافة تعليق أصدرت الإدارة المركزية لشؤن الصيدلة بوزارة الصحة، منشورا رقم 51 لسنة 2018 بضبط وتحريز ما قد يوجد بالأسواق المحلية من الأصناف المحتوية على مادة valsartan لخطورتها على الصحة العامة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. وزيرة الصحة توجه بعلاج طفل المحلة المتورم وجه لمعهد ناصر وزارة الصحة اخبار مصر مصر اليوم مادة valsartan "س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية" تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو" ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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