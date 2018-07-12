الشرطة الروسية: العثور على مشجع بريطانى مفقود فى موسكو

رويترز

نقلت وكالات أنباء روسية نقلا وزارة الداخلية قولها، اليوم الخميس، إن الشرطة الروسية عثرت على مشجع بريطانى تم الابلاغ عن تغيبه بواسطة أقاربه.

ونشر أقارب دوجلاس مورتون مناشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعى قالوا فيها إنهم لم يعلموا بأى أخبار عنه منذ عدة أيام.

وشوهد مورتون لاخر مرة قبل فقده فى مدينة سمارا حيث كانت إنجلترا تلعب امام السويد فى دور الثمانية بنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وذكرت وكالات أنباء روسية، أنه تم العثور عليه فى فندق فى موسكو.

ولم يتسن على الفور الوصول للسفارة البريطانية أو الشرطة الروسية للتعليق.