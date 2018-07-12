الجريدة الرسمة تنشر قرارى تنظيم تحصيل الرسوم بموانئ البحر الأحمر

كتب رضا حبيشى

نشرت الجريدة الرسيمة قرار اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بشأن تحصيل مقابل خدمات التأمين داخل الموانئ، مع إلزام التوكيلات الملاحية بتحصيل مقابل إجراءات التأمين للأفراد بقيمة 5 جنيهات للفرد وتوريدها للهيئة طبقاء لأعداد الركاب المسجلة على كل رحلة ووفق الحصر الخاص بقسم الجوازات.

كما نشرت الجريدة الرسمة قرار رئيس هيئة موانئ البحر الأحر بتحصيل مقابل الإشغال والانتفاع بخدمات الميناء بخلاف الرسوم المقررة، على أن يتم فرض هذه الرسوم فى حالة عدم قيام المستخلص أو صاحب الشأن بالتقدم خلال يومين من وصول الشاحنة للميناء لإنهاء إجراءات الجمارك وتقدير الرسوم والضرائب المستحقة، وكذلك عدم سداد الرسوم المقررة خلال يومين من إصدار قسيمة الرسوم الجمركية.