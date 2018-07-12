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الإعدام شنقا لـ7 من "الإخوان" لقتلهم أمين شرطة بالشرقية

الخميس، 12 يوليه 2018 07:17 م
الإعدام شنقا لـ7 من "الإخوان" لقتلهم أمين شرطة بالشرقية هيئة المحكمة
الشرقية- فتحية الديب
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، مساء اليوم، بالإعدام شنقا لـ7 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بينهم قيادى بالجماعة، لقتلهم أمين شرطة.
 
وكانت المحكمة قدد أحالتهم فى جلستها الماضية لفضيلة مفتي الديار المصرية،  وحددت المحكمة جلسة 12 يوليو للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفي عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة.

تعود أحداث القضية رقم 8146 لسنة 2015، جنايات مركز شرطة أبوحماد، لشهر أغسطس، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، بلاغا بوصول" هاني حامد محمد" 37 سنة، أمين شرطة من قوة مركز أبوحماد، للمستشفى العام جثة هامدة، أثر إصابته بـ 4 طلقات نارية، أثناء توجهه لعمله بمركز شرطة أبوحماد.

وكشفت التحقيقات قيام خلية إرهابية مكونة من 7 أفراد بينهم القيادي "عبد اللطيف غلوش" و6 أخرين منهم "حافظ محمد حسين" و"ماهر ربيع عبد الظاهر" وشقيقه" محمد ربيع عبد الظاهر" و3 آخرين، بإرتكاب الواقعة، فضلا عن القيام بعدة أعمال تخريبة فى دائرة المركز فى غضون عام 2015.

 

وبالعرض علي النيابة العامة بأبوحماد، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


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