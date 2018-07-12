الأمن العام: إزالة 114حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمحافظات

كتب دينا الحسيني - تامر البطريقي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، من تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الرى ومجرى نهر النيل، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "الفيوم، قنا، المنيا، سوهاج، القليوبية، الجيزة، كفرالشيخ، المنوفية، البحيرة، الشرقية، الدقهلية، الوادى الجديد" بتوجيه عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية.





وأسفرت الحملات بمديرية أمن المنيا تنفيذ إزالة 114 حالة تعدى متنوعة، وتنفيذ إزالة 65 حالة تعدى متنوعة بسوهاج، 37 حالة تعدى متنوعة بقنا، و23 حالة تعدى متنوعة بالمنوفية، و28 حالة تعدى متنوعة بالبحيرة، و 14 بالأقصر، 14 حالة تعدى بالشرقية، و 12 حالة تعدى بالقليوبية، و25 حالة تعدى بالجيزة، و 21 حالة تعدى بكفر الشيخ، و 2 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 100 فدان بالوادى الجديد، وإزالة التعديات الواقعة على ترعة المنزلة بمساحة 7 أفدنة بالدقهلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى مواصلة الحملات لتأمين تنفيذ إزالة التعديات المتنوعة، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.