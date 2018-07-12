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الخميس، 12 يوليه 2018 08:01 م
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اتهام لطياريين صينييين بالتدخين فى المقصورة بعد سقوط الطائرة 21 الف قدم

الخميس، 12 يوليه 2018 07:38 م
اتهام لطياريين صينييين بالتدخين فى المقصورة بعد سقوط الطائرة 21 الف قدم طيران الصين
كتب: هانى محمد
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بدأت السلطات الصينية تحقيقا بعد هبوط رحلة داخلية كانت متجه من هونج كونج إلى مدينة داليان الشمالية، بسرعة كبيرة جدا وصلت إلى السقوط 21 ألف قدم، سقوط حر.

وقالت صحيفة التايمز البريطانية، إن  طيارين تابعين لشركة طيران الصين الحكومية، ضغطوا على الأزرار الخاطئة أثناء محاولة للتدخين داخل قمرة القيادة، مما تسبب فى فقدان الكابينة للضغوط وإجبار الطاقم على الدخول فى حالة الطوارئ.

وأضافت الصحيفة، أنه لم تقع إصابات من الحادث مساء يوم الثلاثاء الماضى والرحلة وصلت إلى وجهتها ولكنها تأجلت لمدة ساعة، وأفاد الركاب بأنهم تعرضوا لصدمة عندما سقطت أقنعة الأكسجين أمامهم أثناء الهبوط السريع.

 

 

 


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