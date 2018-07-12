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الخميس، 12 يوليه 2018 09:46 م
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إصابة ربة منزل بحروق شديدة فى حادث اشتعال اسطوانة بوتجاز بالوادى الجديد

الخميس، 12 يوليه 2018 08:41 م
إصابة ربة منزل بحروق شديدة فى حادث اشتعال اسطوانة بوتجاز بالوادى الجديد اسطوانة بوتاجاز
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أصيبت ربة منزل فى العقد الثالث من عمرها بإحدى قرى مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بحروق شديدة بنسبة 75% نتيجة اشتعال اسطوانة بوتجاز فيها أثناء تجهيزها للطعام،وعلى الفور تم نقل السيدة المصابة إلى مستشفى الداخلة العام وأحيلت إلى مستشفى اسيوط الجامعى لخطورة حالتها وتحرر محضر بالحادث وأحيل الى النيابة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى على اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد يفيد ببوصول زينب محمد شاذلى ربة منزل 26 سنة من أهالى قرية المعصرة بالداخلة إلى مستشفى الداخلة العام فى حالة سيئة بعد تعرضها لحروق شديدة فى انحاء متفرقة من جسدها نتيجة اشتعال اسطوانة بوتجاز بها اثناء تجهيز الطعام وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلىالنيابة لمباشر التحقيق .

 

 

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