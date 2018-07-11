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15 مشروعًا لصندوق تحيا مصر فى أسوان بتكلفة 320 مليون جنيه.. تعرف عليها

الأربعاء، 11 يوليه 2018 09:00 ص
15 مشروعًا لصندوق تحيا مصر فى أسوان بتكلفة 320 مليون جنيه.. تعرف عليها أحد مشروعات التنمية بمنطقة الصداقة الجديدة
أسوان - ندى سليم
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تسعى محافظة أسوان، خلال الفترة الراهنة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية من أجل رفع جودة الخدمات الجماهيرية ودعم البنية التحتية والمرافق الأساسية، من خلال 15 مشروعًا يتم تمويلها من صندوق تحيا مصر بتكلفة 320 مليون جنيه، ويستعرض "اليوم السابع" أهم مشروعات التنمية المنفذة من صندوق تحيا مصر.

 

1. مشروع يستهدف دعم مستشفى النزل بمدينة إدفو بمعدات طبية بإجمالى 15 حضانة أطفال.

2.  مشروع دعم قرى بلانة وتوشكى ووادى النقرة بـ4 عربات إطفاء بقيمة 8 ملايين جنيه.

3.  دعم ورفع كفاءة قرى الظهير الصحراوى بواسطة جهاز التعمير بتكلفة مالية قدرها 16.5 مليون جنيه.

4.  تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى وتحويلها من وحدة صحية إلى مستشفى متكامل بمختلف التخصصات الطبية بتكلفة 19 مليون جنيه.

5.  مشروع إنشاء وحدة إطفاء كاملة التجهيز بمنطقة الصداقة الجديدة بمبلغ 10 ملايين جنيه.

6.  مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه ببعض قرى مركز نصر النوبة بطول 5 كم لمواجهة أزمة ضعف المياه بتكلفة 3 ملايين جنيه.

7.  مشروع توصيل المرافق العامة إلى رأس المنطقة الحرفية بقرية الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بتكلفة 44.5 مليون جنيه.

8.  مشروع استكمال تشطيب 6 عمارات بمنطقة جبل الزلط بكوم أمبو بإجمالى 144 وحدة سكنية بتكلفة 20 مليون جنيه.

9.  مشروع إنشاء مركز تحيا مصر لغسيل الكلى بسعة 40 كرسى ووحدة علاج فيروس سى بمستشفى حميات أسوان بتكلفة 35 مليون جنيه.

10. مشروع إنشاء وحدة معالجة ثلاثية صرف صحى بسعة 5000م3 بمنطقة الطويسة بتكلفة 10 ملايين جنيه فضلاً عن تنسيق 432 وحدة سكنية فى إسكان الشباب.

11. تطوير مركز شباب نصر النوبة بتكلفة 6 ملايين جنيه وتنسيق الموقع العام للإسكان الاجتماعى لعدد 264 وحدة بمنطقة خور بلولة بتكلفة 1.5 مليون جنيه.

12. مشروع إنشاء محطة مياه بقرية عنيبة بسعة 5000 م3 بتكلفة 20 مليون جنيه.

13. تنفيذ شبكات الانحدار وخطوط طرد ومحطات رفع لـ10 قرى بنصر النوبة بتكلفة 100 مليون جنيه.

أحد مشروعات التنمية بمنطقة الصداقة الجديدة
أحد مشروعات التنمية بمنطقة الصداقة الجديدة

مشروع المنطقة الحرفية بقرية الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة
مشروع المنطقة الحرفية بقرية الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة

أحد مشروعات صندوق تحيا مصر بقرى نصر النوبة
أحد مشروعات صندوق تحيا مصر بقرى نصر النوبة

 


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