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مهاب مميش: عبور 231 سفينة قناة السويس بحمولة 15.2 مليون طن فى 5 أيام

الأربعاء، 11 يوليه 2018 05:00 ص
مهاب مميش: عبور 231 سفينة قناة السويس بحمولة 15.2 مليون طن فى 5 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ5 أيام الماضية من الجمعة، وحتى أمس الثلاثاء، عبور 231 سفينة بحمولة 15.2 مليون طن.

 

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطور فى صناعة النقل البحرى واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما استعدت له إدارة القناة بنظرة استباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، هذا بالإضافة إلى اتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الجمعة عبرت القناة 43 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن، وأن يوم السبت عبرت القناة 50 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، كما عبرت يوم الأحد 48 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، فيما عبرت يوم الاثنين 47 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن، وعبرت أمس الثلاثاء 43 سفينة بحمولة 2.3 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ5 أيام فقط إلى 231 سفينة بحمولة 15.2 مليون طن.


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الفريق مهاب مميش : عبور 43 سفينة بحمولة 2.3 مليون طن

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