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كيف توسعت وزارة الصحة فى الكشف عن فيروس سى لفحص 45 مليون مواطن؟

الأربعاء، 11 يوليه 2018 02:30 ص
كيف توسعت وزارة الصحة فى الكشف عن فيروس سى لفحص 45 مليون مواطن؟ إجراء المسح الطبى - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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تسعى وزارة الصحة من خلال اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية إلى التوسع فى إجراء المسح القومى للفيروسات الكبدية، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، لتغطية 45 مليون مواطن خلال 5 سنوات.
 
"اليوم السابع" يستعرض تحليلاً معلوماتيًا عن خطة الصحة للتوسع فى المسح القومى للكشف عن فيروس سى وعلاج المرضى بالمجان:
 

1- الاستعانة ببيانات الهيئة الوطنية للانتخابات للوصول لأكبر عدد من المواطنين.

2-  الاعتماد على خبراء أجانب لتوثيق حالات الشفاء التام من الفيروس بعد العلاج.

3- توفير الكواشف والأدوية اللازمة للعلاج والكشف عن الفيروس.

4- زيادة الأطقم الطبية والقوافل المنتشرة فى المحافظات للمسح القومى.

5- الإعلان عن تقديم جميع الخدمات بالمجان للمرضى.

 

 


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الصحة

الفيروسات الكبدية

فيرس سى

فيروس سى




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