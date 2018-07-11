كيف توسعت وزارة الصحة فى الكشف عن فيروس سى لفحص 45 مليون مواطن؟

"اليوم السابع" يستعرض تحليلاً معلوماتيًا عن خطة الصحة للتوسع فى المسح القومى للكشف عن فيروس سى وعلاج المرضى بالمجان:

1- الاستعانة ببيانات الهيئة الوطنية للانتخابات للوصول لأكبر عدد من المواطنين.

2- الاعتماد على خبراء أجانب لتوثيق حالات الشفاء التام من الفيروس بعد العلاج.

3- توفير الكواشف والأدوية اللازمة للعلاج والكشف عن الفيروس.

4- زيادة الأطقم الطبية والقوافل المنتشرة فى المحافظات للمسح القومى.