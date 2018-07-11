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صور.. نجل بشار الأسد يشارك فى مسابقة رياضيات دولية برومانيا

الأربعاء، 11 يوليه 2018 03:00 ص
صور.. نجل بشار الأسد يشارك فى مسابقة رياضيات دولية برومانيا مشاركة نجل الرئيس السورى بشار الأسد فى مسابقة الرياضيات الدولية
بوخارست (أ ف ب)
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يشارك نجل الرئيس السورى بشار الأسد الأكبر فى مسابقة رياضيات دولية فى رومانيا وقد طلب التعامل معه "كطالب عادى"، حسب ما أكد الثلاثاء مسؤول تربوى محلى.

حافظ الأسد البالغ 16 عاماً هو واحد من بين 615 طالبا من جميع أنحاء العالم يشاركون فى مسابقة تنظم من 3 إلى 14 يوليو فى مدينة كلوج نابوكا فى وسط رومانيا.

وصرّح فالانتان كويبوس، المسؤول عن التفتيش المدرسى فى كلوج نابوكا، لوكالة فرانس برس "يريد أن يتم التعامل معه كطالب عادى ويتصرّف كذلك، يمكث فى فندق إلى جانب طلاب من 18 دولة".

حافظ الأسد نجل الرئيس السورى بشار الأسد
حافظ الأسد نجل الرئيس السورى بشار الأسد

وتحدثت وسائل إعلام رومانية عن تدابير أمنية معززة ترافق وجود الرئيس السورى.

ويمثل كل دولة فريق مؤلف من 6 طلاب، وقال كويبوس "لم يطلب أى شىء استثنائى ولا شروط خاصة ولا شقة منفصلة، يتشارك غرفة مع زميل".

وقال حافظ الأسد الذى يحمل اسم جده الرئيس السورى السابق (1930-2000)، لوسائل إعلام محلية إنه يأمل فى تحقيق نتيجة جيدة فى المسابقة وإن الرياضيات هى "شغف طفولته".

واحتلّ الأسد فى نسخة العام الماضى من المسابقة التى أجريت فى ريو دى جانيرو فى البرازيل، المرتبة 528 من أصل 615.

رومانيا هى إحدى الدول النادرة التى لا تزال تملك سفارة فى سوريا اضافة الى أنها وجهة عدد كبير من الطلاب السوريين.

وتشهد سوريا نزاعا مدمرا منذ العام 2011 أدى إلى مقتل أكثر من 350 ألف شخص وبدمار هائل فى البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

مشاركة حافظ الأسد فى المسابقة الرياضية
مشاركة حافظ الأسد فى المسابقة الرياضية

 


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