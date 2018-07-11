رئيس مصر للطيران يستقبل وفد بوينج العالمية لبحث خطوة تطوير الأسطول

كتبت ـ رحاب نبيل

استقبل الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وفد شركة بوينج العالمية بمقر الشركة بالقاهرة، جاءت الزيارة في إطار التعاون المتبادل بين الشركتين والتي تمتد لأكثر من 50 عاماً، وقد تناول اللقاء عددا من الموضوعات الهامة على رأسها خطة تحديث وتطوير أسطول مصر للطيران .



يذكر أن مصر للطيران تعاقدت مؤخرا علي أكبر صفقة لتحديث أسطولها الجوي من بينها 6 طائرات من طراز البوينج B787-9 التي تلقب بطائرة الأحلام والتي من المقرر استلام أول طائرة منها اعتباراً من الربع الأول للعام القادم 2019.



وفي السياق ذاته، قام الوفد بتهنئة الطيار أحمد عادل علي توليه رئاسة الشركة وإهدائه درعا تذكاريا من شركة بوينج تقديرا لعلاقاتها الوطيدة مع مصر للطيران.











