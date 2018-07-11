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التعليم: 26% نسبة الباقين للإعادة والدور الثانى بالثانوية العامة 2018

الأربعاء، 11 يوليه 2018 12:09 م
التعليم: 26% نسبة الباقين للإعادة والدور الثانى بالثانوية العامة 2018 الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام
كتب محمود طه حسين
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كشف الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه من المتوقع أن تصل نسبة النجاح فى امتحانات الثانوية العامة إلى 74%.
 
وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء أن نسبة الباقين للإعادة ومن يدخلون امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى تصل إلى 26%.
 
واستبعد رئيس امتحانات الثانوية العامة حضور أوائل الثانوية العامة إلى الوزارة لحضور مؤتمر إعلان النتيجة، مؤكدا سيتم تنظيم حفل لتكريمة نتيجة تفوقهم. 
 
 

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