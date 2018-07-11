التعليم: 26% نسبة الباقين للإعادة والدور الثانى بالثانوية العامة 2018

كشف الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه من المتوقع أن تصل نسبة النجاح فى امتحانات الثانوية العامة إلى 74%.
وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء أن نسبة الباقين للإعادة ومن يدخلون امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى تصل إلى 26%.
واستبعد رئيس امتحانات الثانوية العامة حضور أوائل الثانوية العامة إلى الوزارة لحضور مؤتمر إعلان النتيجة، مؤكدا سيتم تنظيم حفل لتكريمة نتيجة تفوقهم.
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