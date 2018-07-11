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الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:03 م
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الإسكان: بدء التشغيل التجريبى لمشروعات صرف صحى 3 قرى بمحافظة سوهاج

الأربعاء، 11 يوليه 2018 12:16 م
الإسكان: بدء التشغيل التجريبى لمشروعات صرف صحى 3 قرى بمحافظة سوهاج الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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صرح المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بأنه تم إطلاق إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمشروعات صرف صحى البلينا، بقرى (السمطا، والحلافى، والغنيمية)، بمحافظة سوهاج، الممولة من البنك الدولى، لمد خدمة الصرف الصحى لأهالى تلك القرى.

وقال اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج: يمول البنك الدولى مشروعات الصرف الصحى المتكامل بمحافظة سوهاج، بقيمة 313 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء تباعاً منها خلال الفترة القادمة، حيث إنه من المقرر الانتهاء من مشروعات صرف صحى قرى أم دومة والحلاقي بمركز طما فى 15 يوليو الجارى، والانتهاء من مشروعات صرف صحى قرى كويز ومقلد بمركز جرجا فى بداية أغسطس المقبل، وسيبدأ تشغيل مشروعات صرف صحى قرى المحاسنة والقرعان وبيت داوود بمركز جرجا فى 30 ديسمبر المقبل، كما سيتم الانتهاء من مشروعات صرف صحى قرى دمنو والمزالوة والمحامدة البحرية بمدينة سوهاج فى بداية يوليو من العام القادم.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن جميع هذه المشروعات تشمل (شبكات انحدار، وخطوط طرد، ومحطات رفع، ووصلات منزلية)موضحاً أن تلك المشروعات تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الظروف البيئية للمجتمعات الريفية، وتحسين جودة مياه الشرب من خلال الحفاظ على المجارى المائية.


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