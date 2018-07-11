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الأربعاء، 11 يوليه 2018 09:18 ص
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اكتشاف "أقدم مقطوعة معروفة" من ملحمة الأوديسة لهوميروس فى اليونان

الأربعاء، 11 يوليه 2018 07:58 ص
اكتشاف "أقدم مقطوعة معروفة" من ملحمة الأوديسة لهوميروس فى اليونان الرئيس اليونانى
أثينا (رويترز)
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اكتشف علماء آثار فى اليونان ما يعتقدون أنها أقدم مقطوعة معروفة من "الأوديسة" القصيدة الملحمية التى كتبها هوميروس.

وقالت وزارة الثقافة اليونانية يوم الثلاثاء، إن فريقا من الباحثين اليونانيين والألمان عثر على المقتطف محفورا على لوحة طينية فى أوليمبيا القديمة، مهد الألعاب الأولمبية فى شبه جزيرة البيلوبونيز.

وتضم 13 بيتا من الأوديسة وتشير تقديرات أولية إلى أن تاريخها يعود إلى الحقبة الرومانية، ربما قبل القرن الثالث الميلادى.

وقالت وزارة الثقافة إن التاريخ لا يزال بحاجة إلى التأكيد.

وتنسب قصيدة الأوديسة المؤلفة من 12109 أبيات إلى الشاعر الإغريقى القديم هوميروس وتحكى قصة أوديسيوس، ملك إثاكا الذى تجول لمدة عشرة أعوام فى محاولة للعودة إلى الوطن بعد سقوط طروادة.

ويرجع الباحثون تاريخ كتابة الأوديسة، وهى القصيدة الثانية الكبيرة المنسوبة لهوميروس بعد الإلياذة، إلى الفترة ما بين 675 و725 قبل الميلاد تقريبا. وتعد على نطاق واسع من بين أعظم الأعمال الأدبية فى العالم

 


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