24 يوليو.. انتخابات المرشدين السياحيين لاختيار النقيب العام

تجرى النقابة العامة للمرشدين السياحيين، انتخابات اختيار النقيب العام، ومجلس النقابة العامة، يوم الثلاثاء 24 يوليو الجارى، من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، وذلك عقب انتهاء لجنة الإشراف على الانتخابات من فحص الطعون، وإعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين على كل المقاعد.

وأعلنت النقابة القوائم النهائية لأسماء المرشحين، والتى تضمنت ترشح 6 على مقعد النقيب العام، و36 على 8 مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة، وحال وجود إعادة للانتخابات فسيتم ذلك يوم 31 يوليو الجارى، وذلك تحت إشراف قضائى كامل.

ويتم إجراء عمليات التصويت، فى 17 مقرًا للجان الاقتراع بالمحافظات، بواقع 3 لجان بالقاهرة بمقر النقابة الرئيسى برمسيس، و4 لجان فى نقابة التطبيقيين بالعباسية، و4 لجان بالنقابة الفرعية بالجيزة، ولجنتين بالنقابة الفرعية بالأقصر، ولجنة بنقابة الإسكندرية، ولجنة بنقابة الغردقة، وأخرى بنقابة أسوان، والأخيرة بنقابة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ.