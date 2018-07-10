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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:35 م
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وزير الزراعة: عجز الأسمدة بسبب عدم التزام الشركات المنتجة بحصتها مع الوزراة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:51 م
وزير الزراعة: عجز الأسمدة بسبب عدم التزام الشركات المنتجة بحصتها مع الوزراة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى- تصوير أحمد معروف
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قال  الدكتورعز الدين أبوستيت، وزير الزراعة  واستصلاح الأراضى، إن هناك عجز فى الأسمدة الصيفية، بالتزامن مع وجود سعرين فى السوق بسب عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها المتفق عليها، مع وزارة الزراعة  بداية الموسم مما أدى إلى عجز فى احتياجات السوق المحلى.

 وأضاف وزير الزراعة ، خلال  المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، أن شركة أبوقير وردت 92%،  والدلتا 38%، والمصرية 44%، وشركة إسكندرية 97% وحلوان 47 %، وموبكو 64%، وسوف  نحتاج إلى حسم فى  التعامل مع تلك الشركات تتقاعس فى توريد الأسمدة ومحاسبتها، لأنها تظلم الفلاح المصرى .

 


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