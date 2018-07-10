video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:51 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة القاهرة تبدأ فى إزالة 7 إعلانات انتهى ترخيصها من مبانى بمصر الجديدة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:38 م
محافظة القاهرة تبدأ فى إزالة 7 إعلانات انتهى ترخيصها من مبانى بمصر الجديدة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
إضافة تعليق
بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحي مصر الجديدة، فى إزالة إعلان شاسيه مساحة ( 10×20 م)، أعلى سطح العقار 14 شارع الحجاز، لعدم سداد الرسوم المستحقة للمحافظة، وانتهاء الترخيص، بالإضافة إلى 6 إعلانات من هذا النوع بأماكن متفرقه بحي مصر الجديدة.
 
وأكد المهندس إبراهيم صابر، رئيس حي مصر الجديدة، أن ذلك، تم بالتنسيق مع اللجنه العليا للإعلانا، موضحا أن إزالة هذه الإعلانات ستستمر لعدة أيام.
 
في سياق آخر، شنت أجهزة حي المطرية، حملات على شارعى الإسماعيلية ومسطرد، ضبطت خلالها "خراف"، بجوار موقف الأتوبيس، يقوم صاحبها بالتربية بالشارع، وتم ضبط كمية من الخضراوات والأسماك تباع خارج السوق المخصصة لذلك، وتم تحرير محاضر للمخالفين وتسليم الحرز لمخزن الحى.
 
 
 

 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة القاهرة تحرر محضرا لدار سينما شهير لإجراء تجديدات دون ترخيص

محافظه القاهره

اخبار محافظه القاهره

حى مصر الجديده

اعلانات مخالفه




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة