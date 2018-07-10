محافظة القاهرة تبدأ فى إزالة 7 إعلانات انتهى ترخيصها من مبانى بمصر الجديدة

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحي مصر الجديدة، فى إزالة إعلان شاسيه مساحة ( 10×20 م)، أعلى سطح العقار 14 شارع الحجاز، لعدم سداد الرسوم المستحقة للمحافظة، وانتهاء الترخيص، بالإضافة إلى 6 إعلانات من هذا النوع بأماكن متفرقه بحي مصر الجديدة.

وأكد المهندس إبراهيم صابر، رئيس حي مصر الجديدة، أن ذلك، تم بالتنسيق مع اللجنه العليا للإعلانا، موضحا أن إزالة هذه الإعلانات ستستمر لعدة أيام.

في سياق آخر، شنت أجهزة حي المطرية، حملات على شارعى الإسماعيلية ومسطرد، ضبطت خلالها "خراف"، بجوار موقف الأتوبيس، يقوم صاحبها بالتربية بالشارع، وتم ضبط كمية من الخضراوات والأسماك تباع خارج السوق المخصصة لذلك، وتم تحرير محاضر للمخالفين وتسليم الحرز لمخزن الحى.



