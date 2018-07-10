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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:00 ص
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مجلس الأمن القومى التونسى يجتمع لبحث عملية عين سلطان الإرهابية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:00 ص
مجلس الأمن القومى التونسى يجتمع لبحث عملية عين سلطان الإرهابية الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى
تونس (أ ش أ)
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قال الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى إنّه سيتم اليوم الثلاثاء خلال جلسة مجلس الأمن القومى الاستماع إلى شهود العيان وقت حدوث العملية الإرهابية بمنطقة عين سلطان على الحدود مع الجزائر، وإلى الفنيين وآمر الحرس الوطنى للوقوف على ملابسات العملية بالتدقيق.

وأضاف السبسى، فى تصريحات خلال زيارته مصابى العملية الإرهابية الغادرة بالمستشفى العسكرى بالعاصمة مساء اليوم الاثنين، أن هناك تفسيرات تم تداولها بعد الحادثة تتعلق بالتغييرات الأمنية الأخيرة ، لكن التفسير الحقيقى سيتم غدا خلال المجلس الأمنى القومي.

وتابع '' أنا أدافع فقط عن تونس وأمنها وسنتخذ الإجراءات اللازمة ولن نكتفى بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، فنحن مع الشفافية ومن حق الشعب التونسى أن يعرف ما حدث بالتفصيل''.

وشدد السبسى على ضرورة التوافق والتضامن فى مثل هذه المحن ، لافتا إلى أنّ التفرقة سيطرت على المشهد الحإلى فى تونس ، بحسب قوله.

وقال " إنّ الشهداء قدموا أرواحهم فداء لتونس ليدرك الشعب أنّ هناك من يسهر على أمنه ليلا ونهارا ومستعد للتضحية من أجله ، والطريق ما يزال بعيدا ، وعلى الشعب أن يقدّر الجهود التى تبذلها الدولة رغم قلّة الموارد ، وما وقع أمس يجب أن يكون درسا ، ونحن سنقف إلى جانب العائلات المنكوبة وسبق أن أثبتنا ذلك''.


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