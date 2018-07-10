متشدد فى إيران يدعو لتخفيف القيود عن السياح وإلغاء الحجاب الإجبارى للزائرين

كتبت إسراء أحمد فؤاد

فيما يعد تراجع فى المواقف، دعا الناشط السياسى الإيرانى ورجل الدين الأصولى محسن غرويان، إلى إلغاء قانون إجبار السائحات اللواتى يأتين إلى إيران للتنزه على ارتداء الحجاب فى إيران، وذلك ردا على دعوات طالبت مؤخرا بإجبارهم على ارتداءه فى مناطق التجارة الحرة.

وفى مقابلة مع وكالة إيلنا الإيرانية، أكد رجل الدين الإيرانى حجة الاسلام والمسلمين غرويان المعروف بمواقفه المتشددة، على أنه ينبغى ألا يكون هناك إجبارا للسياح الأجانب فى مراعاة الحجاب الإسلامى، قائلا "نترك لهم قرار اختيار ارتداء الحجاب من عدمه".

وجاءت تصريحات غرويان ردا على تزمت أحد أعضاء اللجنة الثقافية للبرلمان الإيرانى، النائب أحمد مازنى الذى وصف الحرية فى ارتداء الملابس بالنسبة للسياح ستؤدى إلى جذبهم للبلاد بأنها رؤية منحرفة، بينما أكد غرويان، على أنه لا ينبغى أن "نلزم السياح بأحكامنا الفقهية".

وتعد إيران البلد الوحيد الذى يجبر زائريه من الأجانب على الامتثال لقوانين الحجاب الإجبارى، ويأتى التراجع فى المواقع بين المسئولين الإيرانيين على خلفية الأزمة الاقتصادية وتهاوى قيمة العملة المحلية الإيرانية أمام الدولار جراء إعادة الولايات المتحدة العمل بالعقوبات عليها بعد انسحابها من الاتفاق النووى فى الـ 8 من مايو الماضى، ودعوة العالم بحظر شراء النفط الإيرانى.