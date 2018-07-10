فرنسا ترحب بإعلان السلام والصداقة بين إثيوبيا وإريتريا

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رحبت فرنسا اليوم الثلاثاء بإعلان السلام والصداقة بين إثيوبيا وإريتريا بعد 20 عاما من الحرب بينهما على مناطق حدودية.

ووصفت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - هذا الاتفاق هو نتاج الإرادة التى أظهرتها فى يونيو الماضى إثيوبيا بقبولها لاتفاق الجزائر لعام 2000 و كذلك إريتريا بقرارها إرسال وفد رفيع المستوى للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.



كما وصفت فرنسا التزام رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد بتحقيق المصالحة بالشجاع، مشيدة بالرؤية المستقبلية التى يحملها لبلده ولكل القارة الأفريقية.

واعتبرت أن رئيس إريتريا أسياس أفورقى برده بايجابية على هذا الالتزام أسهم فى مرحلة تاريخية، مشيدة بروح المسؤولية التى تحلى بها، معربة عن ثقتها فى عزم اريتريا على الانفتاح على العالم و تحقيق تطلعات شعبها.



وشجعت فرنسا إثيوبيا وإريتريا، بحسب البيان، على التعاون بشكل نشط فى المجالات المنصوص عليها فى الاعلان المشترك، مؤكدة استعدادها لمساعدة البلدين على تحقيق تطلعاتهما المشتركة.



يشار إلى أنه بعد 20 عاما من إعلان الحرب بين إثيوبيا وإريتريا حول مناطق حدودية، أعلن البلدان الاثنين عن إنهاء حالة الحرب وذلك غداة لقاء تاريخى بين رئيس الحكومة الإثيوبى آبى أحمد والرئيس الإريترى إيسايس أفورقى فى أسمرة.