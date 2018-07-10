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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:30 م
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صور..الملكة إليزابيث تشارك فى احتفال الذكرى المئوية لسلاح الجو البريطانى

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:03 م
صور..الملكة إليزابيث تشارك فى احتفال الذكرى المئوية لسلاح الجو البريطانى الملكة إليزابيث لدى وصولها إلى الكنيسة
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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حضرت الملكة إليزابيث، اليوم الثلاثاء، قداسا بكنيسة "ويستمنستر آبى"، فى وسط العاصمة البريطانية لندن، احتفالا بالذكرى المئوية لسلاح الجو البريطانى.

ويأتى الاحتفال بحضور عدد من المسئولين بالإضافة إلى أفراد الأسرة المالكة، على رأسهم رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى، وكذلك ولى العهد البريطانى، الأمير تشارلز.

وقد تأسس سلاح الجو البريطانى فى عام 1918، ككيان منفصل عن الجيش البريطانى، ليصبح أول سلاح جوى مستقل فى العالم.

ويشهد الاحتفال عروضا عسكرية تشارك فيها عدة طائرات من سلاح الجو البريطانى، كما  سيقيم تشارلز وزوجته كاميلا وويليام وشقيقه الأمير هارى وزوجته ميجان حفل استقبال فى قصر باكنجهام لجنود سلاح الجو الملكى وزوجاتهم.

دوقة كامبريدج كاترين أثناء حضورها الاحتفال
دوقة كامبريدج كيت ميدلتون أثناء حضورها الاحتفال

 

رئيس أساقفة كانتبرى يرأس القداس الاحتفالى
رئيس أساقفة كانتبرى يرأس القداس الاحتفالى

 

تريزا ماى تشارك فى القداس الاحتفالى
تريزا ماى تشارك فى القداس الاحتفالى

 

ماى تلقى كلمة أثناء القداس الاحتفالى
ماى تلقى كلمة أثناء القداس الاحتفالى

 

الأمير وليام وزوجته كاترين أثناء دخولهما الكنيسة
الأمير وليام وزوجته كاترين أثناء دخولهما الكنيسة

 

وليام وزوجته فى الصفوف الأولى بالكنيسة
وليام وزوجته فى الصفوف الأولى بالكنيسة

 

الملكة إليزابيث أثناء دخولها الكنيسة للمشاركة فى الاحتفال
الملكة إليزابيث أثناء دخولها الكنيسة للمشاركة فى الاحتفال

 

الملكة إليزابيث تصافح الحضور
الملكة إليزابيث تصافح الحضور

 

دوقة كامبريدج أثناء دخولها الكنيسة لحضور الاحتفال
دوقة كامبريدج أثناء دخولها الكنيسة لحضور الاحتفال

 

الأمير هارى وزوجته ميجان أثناء القداس الاحتفالى
الأمير هارى وزوجته ميجان أثناء القداس الاحتفالى

 

تيريزا ماى تصافح الحضور أثناء دخولها الكنيسة
تيريزا ماى تصافح الحضور أثناء دخولها الكنيسة

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