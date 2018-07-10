روسيا: التقارير عن خسائر الجيش الروسى فى سوريا "زائفة" ومن صنع "داعش"

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نفت وزارة الخارجية الروسية التقارير التى تحدثت فى الآونة الأخيرة عن خسائر الجيش الروسى فى سوريا وخاصة محافظة درعا.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية فى نشرتها باللغة الإنجليزية إلى الوزارة قولها فى بيان مساء اليوم الثلاثاء إنه لم تقع خسائر فى صفوف المجندين الروس لا فى محافظة درعا أو سوريا بوجه عام.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت مؤخرا أن 35 مجندا روسيا وسوريا قتلوا فى هجوم انتحارى فى جنوب سوريا.

وقالت الوزارة إن مثل هذه التقارير "الزائفة" هى تقارير متعمدة من قبل تنظيم (داعش) الإرهابى مشددة على أن القوات الروسية جميعها سالمة وآمنة وتؤدى مهامها بالشكل المعتاد.