جريدة الأهالى تواجه شبح الإغلاق ..ولجنة من "التجمع" لبحث الأزمة

رامى سعيد

قال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، إن الحزب انتهى خلال اجتماع أمانته المركزية ومكتبة السياسى لبحث أزمة صحيفة الأهالى بعد غلاء ورق طباعتها، وانتهى إلى تشكيل لجنة مكونة من رئيس الحزب سيد عبد العال، والكاتبة أمينة النقاش رئيس تحرير الجريدة ونبيل زكى رئيس مجلس إدارة الجريدة.

وأوضح زكى لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستبحث خلال الفترة القادمة قرار استمرار الجريدة، أو إغلاقها بعد زيادة سعر ورق الطباعة 45% بعد الزيادة الأخيرة على خلفية قرار الاصلاحات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف.

وأشار المتحدث باسم حزب التجمع إلى أنه حاول التواصل مع نقيب الصحفيين خلال اجتماع الأسبوع الماضي بحضور مدير عام مؤسسة الأهرام، ومدير عام المطابع، لتخفيض تلك النسبة إلى 10% بدلا من 45% إلا أن ذلك المقترح قوبل بالرفض.