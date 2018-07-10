تجديد حبس 3 عاطلين لقتلهم حارس عقار بالبساتين 15 يوما

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل حارس عقار بمنطقة البساتين، لانتقامهم منه عقب ضبط أحدهم أثناء محاولة سرقة أحد العقارات بالمنطقة.

وتواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول للنيابات، تحقيقاتها مع 3 عاطلين، لاتهامهم بقتل حارس عقار بمنطقة البساتين، لانتقامهم منه عقب ضبط أحدهم أثناء محاولة سرقة أحد العقارات بالمنطقة.

وكانت قد قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، تشريح جثة حارس عقار قتل على يد 3 عاطلين بطلق خرطوش فى رأسه بمنطقة البساتين.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة. وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى قسم شرطه البساتين بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين ثلاث أشخاص وعدد من الأهالى بمنطقه البساتين قتل على إثرها حارس إحدى العقارات بطلق نارى "خرطرش".

وتبين أن الأهالي ضبطوا إحدى المتهمين بسرقة إحدى العقارات بالمنطقه انهالوا عليه بالضرب وتركوه دون أن يحرروا محضر بالسرقة وعقب مغادرة المتهم المنطقه أحضر أصدقائه وذويه وهاجموا الأهالى وغقير العقار وأطلقوا خرطرش على رأسه لتفجر نصف رأسه وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق والتى أمرت بما سبق .