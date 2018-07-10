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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:50 م
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تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين بـ"خلية مدينة نصر الثانية" لـ 7 أغسطس

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:09 م
تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين بـ"خلية مدينة نصر الثانية" لـ 7 أغسطس المستشار حسن فريد-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين فى اتهامهم مع آخرين، حكم عليهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع فى قتل مجندين والمعروفة إعلاميا بـ"خلية مدينة نصر الثانية"، لـ 7 أغسطس لسماع الشهود.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.
 
وأسندت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والشروع فى قتل مجندين شرطة، وحيازة أسلحة نارية، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حية المواطنين للخطر.
 
 
 
 

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