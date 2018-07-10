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"القومى للطفولة": زواج الأطفال يتسبب فى إنجاب 250 ألف طفل سنويا

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:29 م
"القومى للطفولة": زواج الأطفال يتسبب فى إنجاب 250 ألف طفل سنويا عزة العشماوى رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة عزة العشماوى رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة، أن هناك التزام وطنى بمناهضة جرائم زواج الأطفال وختان الإناث باعتبارها أبرز الممارسات التى تتسم بالعنف ضد المرأة.
 
وقالت الدكتورة عزة العشماوى رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة فى المائدة المستديرة التى نظمتها هيئة بلان إنترناشونال إيجيبت الدولية اليوم، إن المجلس يتبنى سلسلة من الاستراتيجيات التى تكفل القضاء على الممارسات الضارة ضد المرأة، موضحة أن المجلس يسعى لبناء منظومة تشريعية قوية للحفاظ على حقوق الطفل من عمر يوم وحتى 18 عام.
 
وأشار الى أن المجلس سعى إلى تغليظ عقوبات جرائم ختان الإناث ويسعى حاليا لتجريم زواج الأطفال قبل 18 سنة.
 
وأضافت الدكتورة جاسنت إبراهيم المدير التنفيذى لبرامج هيئة بلان انترناشونال ايجيبت الدولية، أن هناك برامج مهمة سيتم تطبيقها فى المحافظات للحد من الممارسات الضارة للطفل والمرأة، مضيفة: أن هناك استجابة كبيرة من جانب المجتمع ويتم رفع الوعى بالمخاطر الناتجة عن الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل .
 
ومن جانبها قالت الدكتورة فيفيان فؤاد الخبيرة ومنسق الاستراتيجية القومية لختان الإناث، أن زواج الأطفال يتسبب فى إنجاب 250 ألف طفل سنويا، مؤكدة أن القانون الحالى للطفل لا يمنع زواج الأطفال ولكنة يحظر توثيقه.
 
 
 

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الصحة

الامومة والطفولة

ختان الاناث

زواج الاطفال




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