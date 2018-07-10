القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وهيروين فى القصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القصاصين، من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش"، و4 طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 500 جرام.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث مركز القصاصين ومعاونيه، بالقبض على المتهم "احمد.ع.ع" 20 عاما، عاطل ومقيم دائرة مركز القصاصين، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز الحسنة بشمال سيناء، بحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" و4 طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 500 جرام، وميزان حساس ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته المحرمة، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.