العثور على 3 جثث بعد غرق قارب سياحى فى تايلاند

قال مسؤولون تايلانديون، اليوم الثلاثاء، إن عمال الإنقاذ انتشلوا ثلاث جثث أخرى من بحر أندامان مع بدء عملية تحديد هوية أكثر من 40 غريقا انقلب قاربهم قبالة ساحل جزيرة بوكيت الأسبوع الماضى.

وقال سومنويك بريمبراموت قائد (المنطقة البحرية 3) في مؤتمر صحفي فى جزيرة بي بي الواقعة قبالة الساحل الغربى لتايلاند "تم العثور على ثلاث جثث أخرى، إحداها قرب بى بى".

وغرق القارب فينكس قبالة بوكيت يوم الخميس وعلى متنه 101 شخص بينهم 89 سائحا، جميعهم صينيون عدا اثنين. وكان القارب يضم أيضا طاقما تايلانديا من 12 فردا.

وقال مسؤولون اليوم إنه تأكد مقتل 44 شخصا بينما تم إنقاذ 54، ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ثلاثة مفقودين، وقال سومنويك إن أعمال البحث ستستمر إذا سمحت الأحوال الجوية.