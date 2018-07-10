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السفير الأمريكى بألمانيا يطالب بمنع إيران من سحب أموال بحسابات مصرفية ببرلين

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:31 ص
السفير الأمريكى بألمانيا يطالب بمنع إيران من سحب أموال بحسابات مصرفية ببرلين السفير الأمريكى فى ألمانيا ريتشارد جرينيل - أرشيفية
رويترز
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طلب السفير الأمريكى لدى ألمانيا من برلين، منع إيران من سحب مبلغ نقدى ضخم من حسابات مصرفية فى ألمانيا لمواجهة تداعيات عقوبات مالية أمريكية جديدة عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى المبرم فى 2015.

وأبلغ السفير ريتشارد جرينيل، وهو من منتقدى الاتفاق، صحيفة بيلد، أن الحكومة الأمريكية قلقة للغاية من خطط طهران تحويل مئات الملايين من اليورو لإيران نقدا، وقال للصحيفة اليومية، "نطلب من الحكومة الألمانية على أعلى مستوى التدخل ووقف الخطة".

وقالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية، أمس الاثنين، إن السلطات تدرس الطلب الإيرانى ولم يصدر أى تعليق من الوزارة على تصريحات جرينيل حتى الآن، وكانت صحيفة بيلد، أول من نشر، يوم الاثنين، أن السلطات الألمانية تدرس طلبا من إيران لسحب 300 مليون يورو (350 مليون دولار) من حسابات بنكية فى ألمانيا وتحويلها إلى إيران.


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