السفارة الأمريكية فى هاييتى تطلب جنودا من المارينز لتأمينها

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طلبت السفارة الأمريكية فى "بورت- أو- برانس" عاصمة هاييتى، الثلاثاء، عناصر أمنية إضافية بينهم جنود من مشاة البحرية (مارينز).

يأتى هذا الطلب بينما تشهد العاصمة الهاييتية على مدى أيام تظاهرات احتجاجية ضد خطة حكومية لرفع أسعار الوقود وقطْع الدعم عن السلع الغذائية، حسبما ذكرت صحيفة (ذى هيل) الأمريكية.

وذكرت تقارير بأن طلب السفارة نصّ على وحدة حراسة أمنية من (المارينز) تتكون من 13 عنصرًا وغيرهم لتعزيز أمن السفارة.

وقد وافق مسؤولون بإدارة ترامب على الطلب الذى تقدمت به السفارة فى هاييتى، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

وفى سياق متصل، ناشدت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان، صدر مساء الثلاثاء، موظفى السفارة فى هاييتى بالتزام أماكنهم لدواعى الأمان، كما حثت الرعايا الأمريكيين على البقاء بعيدا عن المطار إلا فى حالات الضرورة القصوى.