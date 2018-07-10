الدكتورة رانيا المشاط تعرض آليات تطوير صناعة السياسة النقدية بمؤتمر دولى

كتب – أحمد يعقوب

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، فى أعمال المؤتمر السنوى لمنتدى البحوث الاقتصادية، والذى عقد فى القاهرة.

وعرضت الوزيرة، رؤيتها حول مصطلح "الواقع الجديد" فى الاقتصاد العالمى، وتأثيره على اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية والسياسات الاقتصادية، والتحديات التى تواجهها فى ظل هذا "الواقع الجديد"، مؤكدة على أهمية زيادة فاعلية السياسة المالية والإصلاحات الهيكية فى سوق العمل وزيادة تفعيل التكنولوجيا والتعديلات التشريعية، مما ينتج عنه نمو أكثر عدالة واستدامة.

ومصطلح "الواقع الجديد" فى علم الاقتصاد هو مصطلح يعنى الظروف المالية التى واجهها الاقتصاد العالمى فى الأزمة المالية العالمية خلال عامى 2007 – 2008، والتداعيات التى أعقبتها من ركود اقتصادى، وتباطؤ فى معدلات نمو الاقتصاد العالمى خلال الفترة من 2008 حتى الآن، حيث استحدثت البنوك المركزية فى الدول المتقدمة، أدوات سياسة نقدية غير تقليدية، تتضمن "التوسع الكمى"، والذى نتج عنه أسعار فائدة تدنت حتى وصلت فى بعض الأحيان إلى مستوى "صفر"، وهو ما أدى إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الدول الناشئة، واقتراض الأخيرة من الأسواق العالمية، ونتج عنه زيادة فى مستويات الدين الخارجى لتلك الدول.

وأوضحت وزيرة السياحة، خلال كلمتها فى الجلسة العامة الثانية من أعمال المؤتمر السنوى لمنتدى البحوث الاقتصادية، والتى تطرقت فى الحديث فيها إلى مناقشة كتاب صادر حديثًا عن صندوق النقد الدولى حيث شاركت فى كتابة العديد من فصوله عندما شغلت منصب كمستشار لكبير اقتصاديى صندوق النقد الدولى بعنوان "تطوير آفاق صناعة السياسة النقدية"، أهمية تطور مفهوم استهداف التضخم كإطار للسياسة النقدية حيث تقوم البنوك المركزية بالإعلان عن أسعار الفائدة المتوقعة مستقبليًا مشروطة بالظروف الاقتصادية التى يقوم البنك المركزى بالإفصاح عنها، بما يعزز مصداقية البنك المركزى وبالتالى يؤثر مباشرة على إدارة التوقعات، لافتة إلى أن هناك نماذج عملية لكثير من البنوك المركزية التى تبنت هذا الإطار الجديد مثل التشيك والهند وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول.

يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، زميل باحث فى منتدى البحوث الاقتصادية والذى أنشئ فى عام 1993 والذى سيحتفل العام المقبل 2019 بيوبيله الفضى، حيث مضى على بدء نشاطه ربع قرن، ويعد المنتدى بمثابة شبكة إقليمية للاقتصاديين البارزين بالمنطقة تعمل وفق المعايير العالمية، وتتعاون مع عدد من المؤسسات والخبرات فى العالم.



أعمال المؤتمر أعمال المؤتمر



الدكتورة رانيا المشاط الدكتورة رانيا المشاط



جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر

مؤتمر صناعة السياسات النقدية



وزيرة السياحة خلال المؤتمر وزيرة السياحة خلال المؤتمر



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